Посол РФ в КНР: санкции могут ускорить процесс перехода двух стран на национальные валюты

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Возможные санкции США и других западных стран в финансовой сфере могут ускорить переход России и Китая в торговых расчетах на национальные валюты, при этом полного перехода не ожидается. Об этом во вторник заявил ТАСС посол России в Китае Андрей Денисов.

"На национальные валюты мы переходим, полностью не перейдем, может быть, это (санкции - прим. ТАСС) несколько ускорит [процесс]", - сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. У России и Китая, продолжил он, есть свои алгоритмы передачи информации.

"Есть так называемые системы передачи финансовой информации. Та, которая разработана в России, по своим параметрам вполне может удовлетворить наши потребности, во всяком случае, в платежно-расчетных отношениях с китайскими финансовыми, банковскими учреждениями", - уточнил Денисов. Он отметил, что это "достаточно сложный вопрос, который имеет много измерений, требует серьезной переговорной работы", однако у Москвы и Пекина "добрая воля на это есть".

"Самое главное, что любые повороты в разного рода санкционных делах никоим образом не в состоянии блокировать развитие наших торгово-экономических отношений", - заверил посол. Он также выразил убежденность, что международное сообщество не пойдет на отключение России от SWIFT - межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. "Никаких оснований для этого мы не даем, все, что нам приписывают - это все фейки и выдумки", - резюмировал Андрей Денисов.