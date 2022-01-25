Зона развития "Цзяндун" на Хайнане в 2022 году активизировала строительство инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Зона опережающего развития "Новый район Цзяндун" в китайской городе Хайкоу на севере провинции Хайнань в текущем году планирует осуществить масштабную программу инфраструктурного строительства. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщил информационный портал "Хайнаньская международная коммуникационная сеть".

По его сведениям, за январь - ноябрь прошлого года "Цзяндун" приступил к возведению 66 новых объектов и завершил еще 36. Среди уже готовых проектов - база технического обслуживания авиалайнеров. Закончено строительство основных несущих конструкций финансового и энергетического центров, экспериментальной школы "Хуаньдао", комплекса для размещения штаб-квартир "Датан".

Как уточнили местные власти, в ходе проведения работ главное внимание уделяется качеству инфраструктуры и эффективному планированию застройки. Кроме того, управление зоны "Цзяндун" стремится обеспечить высокий уровень экологичности, сформировать самобытный архитектурный облик центрального делового района Хайкоу. Электроснабжение в этой части города будет осуществляться преимущественно за счет энергосберегающих технологий.

Новые офисные здания на территории зоны опережающего развития существенно отличаются друг от друга габаритами. Например, строение, принадлежащее Государственной корпорации развития и инвестиций, на которое выделено 630 млн юаней (около $100 млн), будет достигать 30 м, а финансовый центр Хайкоу (комплекс из шести сооружений площадью 20 тыс. кв. м) будет насчитывать от четырех до 12 этажей (максимум 60 м). Среди более высоких объектов, которые планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время - центр для размещения энергетических компаний (80 м).

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань в административный центре Хайнаня Хайкоу инновационной зоны - "Нового района Цзяндун". Этот особый промышленный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, играет важную роль в развитии порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, необходимых для успешного формирования передового транспортно-логистического узла международного уровня.