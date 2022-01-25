В РКЦ "Прогресс" сообщили о стабилизации ситуации с поставками комплектующих

САМАРА, 25 января. /ТАСС/. Ситуация с поставками комплектующих, по которым наблюдались задержки, стабилизировалась к концу 2021 года, сообщил журналистам во вторник гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Были определенные задержки по поставкам комплектующих, но к концу 2021 года, мы считаем, что ситуация стабилизировалась. Поэтому 2022 год, надеемся, будет эффективнее и продуктивнее", - сказал руководитель предприятия.

По словам Баранова, прошлый год был тяжелым из-за коронавирусных ограничений, а также стал последствием 2020 года, когда появились первые ограничения из-за пандемии. Несмотря на это, к концу 2021 года предприятие вышло "на удовлетворительные итоги".

РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз-2". Также создается перспективная ракета "Союз-5", на производство которой в 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ льготный заем на сумму 750 млн рублей. Первый пуск запланирован на 2023 год.