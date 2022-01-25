Россельхознадзор возобновляет поставки инкубационных яиц с пяти ферм Нидерландов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россельхознадзор возобновляет поставки инкубационных яиц и суточных цыплят с пяти ферм из благополучных по гриппу районов Нидерландов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Изучив исчерпывающие материалы, представленные компетентным ведомством Нидерландов, включающие результаты непрерывного мониторинга на всех фермах страны, а также приняв во внимание гарантии этой страны, Россельхознадзор счел возможным с 25 января 2022 года возобновить поставки инкубационных яиц и суточных цыплят с 5-ти ферм. Все они находятся в свободных и максимально отдаленных от очагов высокопатогенного гриппа птиц районах", - отмечается в сообщении.

При этом, как пояснили в российском ведомстве, ситуация с высокопатогенным гриппом птиц в Европе, в том числе в Нидерландах, в 2022 году не улучшается. В январе немецкий институт Фридриха Леффлера признал текущую эпидемию самой крупной в истории ЕС.

По имеющейся информации в Нидерландах в 2021 году зарегистрировано 205 очагов гриппа. В 2022 году - уже 60. Из-за последней вспышки на двух фермах в провинциях Северный Брабант и Северная Голландия уничтожили всех содержавшихся там птиц - более 200 тысяч особей, отметили в Россельхознадзоре. Несмотря на это, Россельхознадзор проводит непрерывную работу с компетентными ведомствами стран ЕС, включая ветеринарную службу Нидерландов, чтобы обеспечить поставки в России необходимых объемов инкубационных яиц и суточных цыплят.