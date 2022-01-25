Флаг России подняли на новом атомном ледоколе "Сибирь" в Мурманске

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия флага России прошла во вторник на новом атомном ледоколе "Сибирь" в Мурманске на территории предприятия "Атомфлот" с участием военного оркестра, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас это важнейшее событие, уже сегодня атомный ледокол "Сибирь" должен уйти на свою постоянную работу", - сказал на церемонии заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что ввод нового ледокола в состав флота является важным событием для региона и развития Северного морского пути в целом. Глава Росатомфлота Мустафа Кашка также отметил, что с вводом нового судна в состав российского атомного ледокольного флота навигация на Севморпути может быть продлена. "С приходом этих ледоколов мы надеемся обеспечить и круглогодичную навигацию", - сказал он.

Генеральный директор АО "Балтийский завод" - предприятия, где было построено судно, - Алексей Кадилов также отметил, что новое судно готово к работе в экстремальных условиях севера.

О ледоколе и серии

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу Атомфлота. Судно получило название, аналогичное советскому атомному ледоколу "Сибирь", который впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка и в настоящее время выведен из эксплуатации. Церемония закладки нового ледокола состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В этом году 13 января судно вышло из Петербурга и к 22 января прибыло в Мурманск.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Головным судном серии стал ледокол "Арктика", который был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.