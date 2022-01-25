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ЛДПР подготовит обращение в кабмин о запрете поставки ГСМ на Украину

Лидер фракции Владимир Жириновский отметил, что стоит также рассмотреть ограничение торговли России и Украины по другим видам товаров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ЛДПР намерена подготовить проект постановления Госдумы об обращении к правительству с просьбой прекратить поставки горюче-смазочных материалов на Украину. Об этом сообщил журналистам во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям", - сказал Жириновский.

Кроме того, отметил он, стоит также рассмотреть ограничение торговли РФ и Украины по ряду других товаров. "В целом, есть много тех товарных позиций, где можем прекратить с ними торговать без ущерба для нас. А для них это будет значительный ущерб", - подчеркнул Жириновский.

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Жириновский, Владимир ВольфовичУкраинаРоссияЛДПР
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