ЛДПР подготовит обращение в кабмин о запрете поставки ГСМ на Украину

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ЛДПР намерена подготовить проект постановления Госдумы об обращении к правительству с просьбой прекратить поставки горюче-смазочных материалов на Украину. Об этом сообщил журналистам во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям", - сказал Жириновский.

Кроме того, отметил он, стоит также рассмотреть ограничение торговли РФ и Украины по ряду других товаров. "В целом, есть много тех товарных позиций, где можем прекратить с ними торговать без ущерба для нас. А для них это будет значительный ущерб", - подчеркнул Жириновский.