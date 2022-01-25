Суд отклонил иск "Яндекса" по решению Роспатента об охране знака "Яндекс.Афиша"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам во вторник отклонил заявление по иску "Яндекса" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14 октября 2020 года, принятого по результатам рассмотрения поступившего 29 апреля 2020 года возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "Яндекс. Афиша", следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщает "Яндекс", при принятии оспариваемого решения Роспатентом были нарушены нормы материального права, что привело к принятию неправильного решения. Компания полагает, что Роспатент в оспариваемом решении необоснованно узко толкует являющееся доминирующим в спорном товарном знаке слово "афиша" исключительно как "бумажное объявление о мероприятии", признавая его описательным только для товаров, связанных с афишами.

Роспатент в отзыве на заявление просит отказать в его удовлетворении, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - отмечается в картотеке.

27 октября 2020 года суд по интеллектуальным правам отказал "Яндексу" в признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша". В апреле 2020 года палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" по жалобе Rambler Group для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован компанией "Яндекс". Согласно тексту решения, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак "Афиша" принадлежит с 2001 года. Тогда сообщалось, что регистрация товарного знака "Яндекс.Афиша" на имя "Яндекса" отменена для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения.