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Путин может поучаствовать в форуме "Деловой России" по видеосвязи

Президент РФ ранее заявлял, что хотел бы принять участие в форуме, отметив, что такие дискуссии носят предметный и деловой характер

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин может принять участие в форуме "Деловой России", который был запланирован на февраль 2022 года, в формате видеоконференции. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, подтверждается ли участие президента в форуме, представитель Кремля предложил сначала прояснить, состоится ли само мероприятие, а также в каком формате оно пройдет с учетом новой волны коронавируса. "Если это будет "тотальная видеоконференция", то вполне можно предположить, что президент примет участие", - сказал Песков.

Ранее Путин заявлял, что хотел бы принять участие в следующем форуме "Деловой России", отметив, что такие дискуссии носят предметный и деловой характер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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