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Белоруссия поставляет электроэнергию Украине в качестве аварийной помощи ее энергосистеме

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Белоруссия осуществляет поставки электроэнергии Украине в качестве аварийной помощи ее энергосистеме. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе белорусского Минэнерго.

"Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении. При этом "максимальная мощность составит 150 МВт".

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