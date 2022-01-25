Максимальная ставка по вкладам в банках России в 2022 году превысит 8,5%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Максимальная доходность по вкладам в российских банках в текущем году превысит 8,5%, следует из материалов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

"Максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5% и даже может достигнуть 9% - максимума за последние пять лет. Доходность вкладов в отдельных, в том числе крупных банках, может при этом составить до 10% при соблюдении определенных условий (как правило, размещение средств более чем на год с выплатой процентов в конце срока и без возможности пополнения)", - полагают эксперты НКР.

Благодаря этому, по данным агентства, объем средств населения на срочных депозитах по итогам года увеличится на 10-12% (более 2 трлн рублей) и приблизится к значениям весны 2020 года (23 трлн рублей). Такую динамику частично обеспечит переток средств с текущих счетов, при этом общий прирост средств населения в системе без учета валютной переоценки будет сдержанным и составит 5-6%.

НКР ожидает, что позитивная динамика вкладов на фоне роста их доходности сохранится большую часть 2022 года. Главным стимулом роста вкладов станет повышение доходности срочных депозитов.

"Помимо уже отмеченного роста доходности, поддержку срочным вкладам, вероятно, окажет и ожидаемое ослабление спроса на ипотеку на фоне увеличения стоимости кредитов: некоторые клиенты могут отложить покупку квартиры в надежде на охлаждение рынка", - считают в НКР.

Основным сдерживающим фактором останутся по-прежнему высокие инфляционные ожидания, из-за которых многие постараются совершить большую покупку сразу, опасаясь дальнейшего роста цен.