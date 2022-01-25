Легальных майнеров крипотовалюты в Казахстане отключили от энергосети

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Энергетическая компания Казахстана временно отключила с 24 января от электрической сети фирмы, занимающиеся майнингом криповалют, таким образом в отключении электроэнергии, с которым 25 января столкнулись жители юга Казахстана, нет вины майнеров, по крайней мере, тех, кто работает легально. Об этом сообщает во вторник казахстанское издание "Информбюро" со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо, которое казахстанская компания по управлению электрическими сетями "Кегок" разослала 21 января 196 организациям по всей республике.

"В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети - прим. ТАСС) Казахстана, - цитирует издание письмо энергокомпании потребителям-майнерам. - В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг".

Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по объему бизнеса по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года эта страна занимала второе место в мире про этому показателю (18% мирового криповалютного майнинга), после занимавших первое место США (35,4%), Россия по этому показателю находилась на третьем месте (11%).