Песков не стал комментировать сообщения о возможном увеличении Россией кредита Ирану

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль будет информировать СМИ о результатах российско-иранских переговоров по различным вопросам, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, что по итогам визита в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси Москва может увеличить кредитную линию Тегерану.

"Российско-иранские контакты по результатам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжаться. О субстантивных итогах этих контактов мы будем вас своевременно информировать", - сказал представитель Кремля.

Переговоры президентов РФ и Ирана прошли в Кремле 19 января.