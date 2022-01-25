На Кубани открыли движение по железнодорожному участку к портам Азовского и Черного морей

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Движение по новому участку железнодорожных путей Тихорецкая - Козырьки, который ведет к портам Азово-Черноморского бассейна, открыли во вторник в Краснодарском крае. По данному участку можно пропускать в два раза больше поездов - до 96 пар в сутки, а провозная способность железных дорог в адрес портов Юга России возрастает по сравнению с 2018 годом - с 75 до 125 млн тонн, говорится в сообщении компании РЖД.

"Мы открываем движение поездов на двухпутном участке Северо-Кавказской железной дороги, который является завершающим этапом одного из крупнейших проектов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и, безусловно, будет играть значительную роль в обеспечении быстрых и надежных перевозок пассажиров и грузов между Поволжьем и Югом России. Укладка второго пути на участке Тихорецкая - Козырьки протяженностью почти 62 км - это финальное звено в создании двухпутного коридора протяженностью более 700 км - от Поволжья до Кубани", - приводятся в сообщении слова председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

Уточняется, что после ввода в эксплуатацию вторых путей по участку можно пропускать в два раза больше поездов - до 96 пар в сутки, а провозная способность железных дорог в адрес портов Юга России также возрастает почти с 75 до 125 млн тонн в сутки. Кроме того, старт двухпутного движения увеличивает скорость на данном участке на 25% и позволит оптимизировать технологию организации перевозок.

"Это значимое событие не только для транспортной отрасли, но и для страны в целом. Развитие железнодорожных путей является для нас стратегической задачей, поставленной перед правительством и ОАО "РЖД" президентом. Открытие этого участка является важнейшей завершающей точкой в таком важнейшем направлении как Азово-Черноморский бассейн. Задача сейчас - не просто запустить этот объект физически, задача - чтобы в этом направлении поехали поезда с заявленным грузом", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Также в сообщении указывается, что в рамках реализации проекта было уложено 81 км новых путей, включая станционные, обустроено 99 км контактной сети, изменено путевое развитие на пяти станциях участка. Также была введена в действие новая система управления движением поездов с микропроцессорным управлением и были построены пять мостов и путепроводов.