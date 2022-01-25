Япония передаст пяти африканским странам 2,2 млн доз вакцины от коронавируса

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Правительство Японии на безвозмездной основе передаст около 2,2 млн доз вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca пяти странам Африки. Об этом во вторник на пресс-конференции объявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Мы передадим порядка 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca властям Ганы, Кении, Малави, Нигерии и Камеруна. Передача будет осуществлена сразу после того, как мы подготовим соответствующие запасы, - сказал глава ведомства. - Таким образом, общее число доз вакцины, направленных Японией нуждающимся странам, достигло около 42 млн".

15 декабря прошлого года правительство Японии обязалось направить 376,7 млрд иен ($3,4 млрд) Международной ассоциации развития - организации в составе Всемирного банка - для оказания поддержки странам с низким доходом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.