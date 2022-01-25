Минпромторг заявил, что регионы в январе не сообщали о нехватке медкислорода

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские регионы с начала года не сообщали о нехватке медицинского кислорода в больницах, ситуация с обеспечением им стабильная, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"По медицинскому кислороду ситуация стабильна и управляема. В январе Минпромторг не получал сигналов от субъектов РФ о проблемах с медицинским кислородом. Тем не менее продолжаем дважды в сутки мониторить их обеспеченность", - сказали в министерстве.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 67 809, до 11 241 109, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,61%.

Число госпитализаций из-за коронавируса составило 12 837, что на 115% превысило показатель предыдущего дня, когда сообщалось о 5 970 госпитализированных. Как отметили в штабе, количество госпитализаций увеличилось в 79 регионах.