Госдума приняла закон о предоставлении Росстату обезличенных данных ПФР

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики.

Инициатива была разработана кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей. Принятый закон обязывает ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.

Как отмечается в пояснительных материалах, предложенная норма позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, "исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета".

"Необходимость предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу государственной статистики обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке.