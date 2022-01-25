Госдума наделила Минстрой правом утверждать порядок расчета нормативов потерь воды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о наделении Минстроя полномочиями по утверждению порядка расчета нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

Документ также предусматривает передачу органам исполнительной власти субъектов РФ права устанавливать такие нормативы. При этом, согласно тексту, такие нормативы должны учитываться при расчете тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Принятие закона было обусловлено тем, что на настоящий момент вопрос об установлении нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке не решен. При этом, как отмечается в пояснительных материалах, потери воды по отдельным организациям достигают более 28%, что приводит к нерациональному использованию ресурсов.

Принятый закон предусматривает, что с 1 марта 2023 года вводится обязательность учета нормативов потерь воды при ее производстве и транспортировке, эти данные будут учитываться при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.