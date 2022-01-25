Госдума ввела штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов за перевозку по стране партий табачной продукции, которая не маркирована в соответствии с российским законодательством, а также об усилении ответственности за перевозку немаркированного алкоголя.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается установить ответственность за перемещение физическим лицом по стране немаркированной табачной продукции и изделий, в том числе являющихся товаром ЕАЭС. Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного человека.

Штраф за перевозку продукции свыше этих норм для физических лиц составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции. Рассмотрение таких дел предлагается отнести к компетенции судей, а составление протоколов - к полномочиям полиции.

Кроме того, предусмотрено повышение штрафов за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции. Они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс.), от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс.) и от 300 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц (сейчас 200-300 тыс.).

Усиливается и административная ответственность за производство либо ввод в оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также за эти действия с нарушением правил маркировки. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. рублей), для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (от 100 тыс. до 150 тыс. рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.

Принятым законом также усиливается административная ответственность за перевозку гражданами немаркированного алкоголя объемом более 10 литров на человека. Сейчас штраф составляет 3-5 тыс. рублей, он повышается до 15-25 тыс. рублей.