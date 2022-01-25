Власти Бурятии предложили увеличить объем дотаций региону из федерального бюджета

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бурятия нуждается в увеличении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федеральной казны. Об этом заявил во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

"Республика Бурятия - дотационный регион. Соответственно дотация на выравнивание является одним из основных источников покрытия расходов бюджета и оказывает значительное влияние на бюджетную обеспеченность республики. Расчетный уровень бюджетной обеспеченности в 2022 году после распределения дотаций составляет 0,665 при среднероссийском уровне 0,9, при этом наш показатель ежегодно снижается. <…> В целях повышения эффективности межбюджетного выравнивания предлагаем рассмотреть возможность увеличения объемов дотаций на фактический уровень инфляции и совершенствования методики распределения дотаций с учетом доведения бюджетной обеспеченности в Бурятии до уровня 0,9 в течение двух лет без сокращения объемов дотаций у других регионов", - сказал Мухин.

Он отметил, что это позволит обеспечить качественное исполнение полномочий, а также решить задачу ускоренного социально-экономического развития республики, в том числе для достижения целей, поставленных в указе президента РФ "О мерах социально-экономического развития Дальнего Востока".

"Основным инструментом выравнивания региона является дотация на выравнивание, методика этой дотации постоянно совершенствуется, уточняется. <…> Внесенные изменения и установление с 2022 года второго критерия выравнивания в размере 90%, что в том числе позволило увеличить объем дотации республике на 2,2 млрд рублей. Однако бюджетная обеспеченность республики продолжает оставаться на низком уровне", - отметил Мухин.

По его словам, основные параметры консолидированного бюджета Бурятии характеризуются ежегодным приростом доходов и расходов бюджета. По итогам 2021 года поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики превысило уровень 2020 года на 9,2 млрд рублей, или на 25%. За пять лет доходы выросли на 16,5 млрд рублей, или в 1,6 раза.

В структуре расходов Бурятии доля социально значимых расходов оставляет более 88%. 91% - это обязательные расходы для субъектов РФ, обусловленные напрямую или косвенно принятыми решениями на федеральном уровне. "Даже оставшиеся 9%, которые принимаются на региональном уровне, тоже в какой-то мере обязательные расходы, связанные с материально-техническим обеспечением, капремонтом, очень важные вопросы, решаемые на региональном уровне, - сказал Мухин. - Недостаток финансирования полномочий приводит к снижению качества жизни, усилению миграционного оттока населения".

Объекты культуры

Власти также попросили выделить средства из резервного фонда правительства России на создание и реконструкцию культурно-социальных объектов. На реализацию проектов потребуется более 4 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Республики Бурятия - глава полномочного представительства Республики Бурятия при президенте РФ Игорь Зураев в ходе расширенного заседания Совфеда по науке, образованию и культуре.

"Мы хотели бы попросить вас рассмотреть [выделение] средств из резервного фонда правительства на ряд объектов: <…> строительство Национального музея Республики Бурятия, реконструкцию учебного комплекса и капитальный ремонт хореографического колледжа, <…> реконструкцию здания социально-культурного центра "Кристалл", <..> сохранение объекта культурного наследия под размещение Бурятской государственной филармонии", - сказал он.

В сопроводительной презентации Зураева указано, что на строительство Национального музея Бурятии необходимо более 2 млрд рублей, на строительство Дома культуры в городя Кяхта порядка 288 млн рублей и почти 905 млн рублей на создание интерната для одаренных детей на базе колледжа искусств им. П. И. Чайковского. Также на реконструкцию здания - культурного центра "Кристалл" необходимо более 727 млн рублей.

Кроме того, в презентации сказано, что на капитальный ремонт объектов среднего профессионального (СПО) и дошкольного образования необходимо почти 1 млрд рублей. "Учебные корпусы учреждений среднего профессионального образования - 425,25 млн рублей, общежития учреждений среднего профессионального образования - 492,34 млн рублей, мастерская учреждений среднего профессионального образования - 74 млн рублей, дошкольные образовательные учреждения - 321,9 млн рублей", - сказано в презентации.

Также для строительства объектов СПО в Бурятии необходимо около 1,8 млрд рублей. "Пристрой Бурятского республиканского педагогического колледжа - 420 млн рублей, учебный корпус Бурятского республиканского индустриального техникума - 870 млн рублей, учебный корпус Республиканского базового медицинского колледжа - 510 млн рублей", - отмечается в презентации.

Дни Бурятии в Совфеде

С 24 по 26 января в Совете Федерации проходят Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала (парламента) региона Владимир Павлов. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.