Российские авиакомпании в 2021 году задержали менее 3% авиарейсов более чем на два часа

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Менее 3% рейсов российских авиакомпаний было задержано более чем на два часа в прошлом году, заявил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов.

"По нашим данным, 895 тыс. было выполнено рейсов российскими авиакомпаниями, среди которых было задержано более чем на два часа порядка 23,5 тыс. рейсов. Это 2,63% от общего количества выполненных рейсов", - сказал Косинов на заседании "круглого стола" по ответственности авиакомпаний и аэропортов при задержках рейсов в Общественной палате.

По словам Косинова, основной причиной задержек стали метеоусловия - на них пришлось 5,7 тыс. задержанных рейсов, 2,4 тыс. рейсов были задержаны из-за технических неисправностей. Остальные рейсы не вылетели вовремя по иным причинам. Среди них представитель Росавиации назвал увеличение трафика на внутренних направлениях, превышение фактического времени стоянок и оборота воздушных судов, работу санитарно-карантинных служб и недостаточную обустроенность контрольно-пропускных пунктов, а также связанные с пандемией ограничения.

Росавиация в своей статистике не учитывает задержки рейсов менее чем на два часа.