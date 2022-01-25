Госдума одобрила во II чтении возможность приватизации земель у водоемов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Земельный кодекс РФ.

Согласно действующему законодательству, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность. Принятый законопроект исключает из-под этого ограничения второй пояс зон санитарной охраны. Первая зона - территория водозабора, вторая зона - это территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

"Предлагаемое изменение не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок", - говорится в пояснительной записке.

Сам по себе запрет на предоставление земельных участков во втором поясе ЗСО в собственность не влияет на обязанность правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указывают в правительстве. "Нанесение ущерба источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлено как собственником, так и арендатором земельного участка. Причем эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка выше, чем арендатора, за счет возможности обращения взыскания на земельный участок или объект недвижимости в счет уплаты штрафа", - говорится в сопроводительных материалах к документу.