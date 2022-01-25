Глава Банка развития Казахстана досрочно покинул пост после критики со стороны Токаева

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Акционер Банка развития Казахстана (БРК) досрочно прекратил полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова после критики со стороны президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Решением единственного акционера (АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "Банк развития Казахстана". Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка", - говорится в сообщении.

Токаев 11 января поручил правительству перестроить работу БРК, чтобы направить его средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

БРК - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Банк выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития.