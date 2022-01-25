Жапаров заявил, что причину отключения электричества в Центральной Азии установит комиссия

БИШКЕК, 25 января. /ТАСС/. Специальная комиссия будет устанавливать точную причину отключения электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также место произошедшей аварии. Об этом во вторник сообщил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

"Точно это произошло не на нашей территории, мы это можем точно сказать, показать и доказать нашим соседям. Где именно это произошло и по какой причине, я думаю, это определит уже комиссия, которая будет создана по просьбе правительств трех стран, чтобы мы впредь такого больше не допускали", - сказал Жапаров.

Последствия произошедшего на территории Киргизии аварийного отключения электричества будут ликвидированы в ближайшее время, добавил он.

"Последствия аварии будут полностью устранены в ближайшее время", - сказал он. По его словам, для этого республика располагает достаточными ресурсами. Как отметил Жапаров, киргизские энергетики в критической ситуации проявили профессионализм и не допустили выхода из строя технического оборудования, поэтому все стратегические объекты страны в настоящее время работают в штатном режиме.

Глава правительства сообщил, что работа энергосистемы восстанавливается, половина населения Киргизии уже получают электроэнергию. "Уже более 50% население подключено. Наши энергетики показали, что готовы к таким ситуациям", - приводит слова премьер-министра агентство Акипресс.

"Я надеюсь, что такое беспокойство, которое мы создали из-за этой аварии, будет ликвидировано. Наших внутренних возможностей достаточно, чтобы наладить бесперебойное электроснабжение для всей страны", - цитирует агентство премьер-министра Киргизии.

В свою очередь на прошедшей во вторник совместной пресс-конференции министр энергетики Киргизии Достук Бекмурзаев отметил, что работа трех стран в едином энергокольце "дает надежность" республикам. "Но сегодня произошла внештатная ситуация, которую я не хочу комментировать, будет расследование, и мы опубликуем, что произошло", - сообщил министр. "Мы братские народы, соседи, мы всегда должны работать вместе, энергосистема единая", - подчеркнул он.

Как заявил журналистам Бекмурзаев, "как только будет восстановлен свой [автономный] режим [энергоснабжения] в каждой республике, естественно, [все] будут синхронизироваться и обратно подключаться к единому энергокольцу".