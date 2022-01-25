Проект о продлении срока доставки обязательного экземпляра документов принят во II чтении

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, увеличивающий срок доставки обязательного экземпляра для некоторых видов печатных документов, в том числе небольших газет.

Согласно действующей редакции закона "Об обязательном экземпляре документов" экземпляр всех видов печатных изданий должен доставляться в день выхода в свет первой партии тиража в Роспечать и для распределения между крупнейшими библиотеками и информационными организациями.

Законопроектом предлагается сохранить такой срок доставки только для экземпляров федеральных газет и газет субъектов РФ на русском языке. Срок в семь дней со дня выхода в свет предлагается установить для доставки экземпляров книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке, муниципальных газет и некоторых других категорий печатных документов.