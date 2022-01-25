Получение заказа Минздрава на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Получение очередного заказа Минздрава РФ на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале 2022 года, сообщили журналистам в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Вторая российская вакцина от коронавируса. Что известно об "Эпиваккороне"

По данным центра, в 2021 году в гражданский оборот введено почти 6,5 млн комплектов вакцины.

"В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины "Эпиваккорона". Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины "Эпиваккорона" ожидается в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Вакцина "Эпиваккорона" имеется в наличии в большинстве регионов РФ и активно применяется для иммунизации граждан от коронавируса, сообщили в "Векторе".

"Сегодня вакцина "Эпиваккорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19", - говорится в сообщении.