Госдума одобрила в I чтении условия по счетам гособоронзаказа в уполномоченных банках

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, который предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по государственному оборонному заказу. Документ внесен в Госдуму президентом РФ.

Законопроект направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам, говорится в пояснительной записке.

Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ, и включающих, в том числе, размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.

Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, изменения, предусмотренные законопроектом, направлены на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам.

"Источником финансирования данных кредитов являются, в том числе, временно не используемые средства, находящиеся на отдельных счетах головных исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу. Также добавлю, что предлагаемые изменения не допускают начисление процентов за пользование уполномоченным банком денежными средствами, находящимися на отдельном счете, а также устанавливают запрет на размещение на депозитах остатков таких денежных средств", - сказал Картаполов.