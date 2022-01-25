Рекомендованный доход семьи для обслуживания ипотеки превысил 90 тыс. рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки увеличился во второй половине 2021 года на 15,4%, до 90,2 тыс. рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В декабре 2021 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с июнем 2021 года на 15,4%, составив 90,2 тыс. рублей (в июне 2021 года - 78,2 тыс. рублей)", - отмечает НБКИ.

В декабре 2021 года, по данным НБКИ, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (185,5 тыс. рублей), Московской области (143,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (115,2 тыс. рублей), Ленинградской области (100,4 тыс. рублей) и в Ханты-Мансийском автономном округе (91,0 тыс. рублей).

При этом наиболее серьезную динамику роста данного индикатора среди 30 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Краснодарский край (+25,7%), Вологодская область (+23,7%), Ставропольский край (+22,2%), а также Республика Татарстан (+21,3%) и Волгоградская область (+20,2%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель с июня вырос на 9,9% и на 9,2% соответственно.

В то же время снижение показателя в топ-30 регионов зафиксировано только в Приморском крае (-3,0%).

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.