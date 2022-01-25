Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновили

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновлен после аварии в энергосистемах трех стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в компании "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России).

"В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан. По нашей информации, в 10:38 мск произошла синхронизация северной и южной энергосистем Казахстана", - отметили там.

Ранее источник в компании сообщил, что Казахстан перешел к экспорту электроэнергии в России вместо импорта по причине невозможности потребления электроэнергии внутри страны. В отдельные часы мощность поставок достигала 750 МВт.

25 января около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.