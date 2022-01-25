Цена межсезонного дизеля впервые превысила 57 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Биржевая цена на межсезонное дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник выросла почти на 1% и поднялась выше 57 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет исторический максимум пятый торговый день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля выросла за день на 0,9% и составила 57,05 тыс. рублей за тонну. Этот вид топлива ежедневно обновляет ценовые рекорды, начиная с 19 января. Стоимость летнего дизеля также преодолела максимум - его цена подросла на 0,5%, до 54,95 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по летнему дизелю был зафиксирован 21 января (54,69 тыс. рублей за тонну).

Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,03%, до 61,499 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,2%, до 51,74 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 - увеличилась на 0,1%, до 55,16 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) после резкого роста цены в предыдущий торговый день, 24 января, подешевели на 16,6%, до 26,83 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая цена этого вида топлива снизилась только на 2,6%, до 24,396 тыс. рублей за тонну.

Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) в Европейской части России не состоялись уже шестой день подряд. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.