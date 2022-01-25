Аксаков предложил разрешить майнинг в регионах с производимой в избытке электроэнергией

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объем электроэнергии.

"Есть регионы, где энергогенерирующие компании с удовольствием бы продавали электроэнергию этому виду бизнеса. Можно было бы определиться, что именно в тех регионах, где производится избыточная электроэнергия, можно соответствующие фермы создавать", - сказал он на конференции РБК-Крипто "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

Сейчас из-за неконтролируемого майнинга и внезапного отключения электричества страдают другие потребители электроэнергии, добавил Аксаков. Кроме того, из-за отсутствия регулятивных мер почти везде используемая для этих целей электроэнергия оплачивается по пониженным тарифам. "Естественно, если это бизнес, оплачиваться электричество должно по тарифам для бизнеса за потребляемую электроэнергию", - отметил глава комитета Госдумы.

По его мнению, также необходимо определиться с вопросами налогообложения. "Поскольку этот бизнес не включен в реестр видов деятельности на территории России, они не платят, как правило, налоги. И вот эти вопросы нам надо обсудить", - пояснил Аксаков и добавил, что, по некоторым оценкам, бюджет за счет таких налогов может получить сотни миллиардов рублей.

Майнинг в России сегодня существует как бизнес и является довольно многочисленным, также подчеркнул депутат. "По некоторым оценкам, это уже сотни тысяч активистов, которые работают в этой сфере, и очень много вопросов возникает в связи с их деятельностью", - сказал он. Некоторые аспекты, которые ранее обозначил в докладе Центральный банк РФ, требуют дискуссии. В том числе это касается запрета майнинга цифровых валют в российском правовом пространстве, отметил Аксаков.

"Я не утверждаю, что майнинг должен обязательно остаться, но то, что есть плюсы, которые мы можем получить благодаря легализации такого вида деятельности, они есть", - подытожил глава комитета Госдумы.