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Минфин 26 января не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

В министерстве отметили, что такое решение принято "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин РФ 26 января не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 26 января 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отмечает Минфин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено в первом квартале 2022 года разместить ОФЗ в объеме 700 млрд рублей.

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