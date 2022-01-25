"Газпром" подтвердил подписание с Монголией ТЭО проекта газопровода "Союз Восток"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Газпром" подтвердил подписание с Монголией протокола результатов технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток", следует из сообщения холдинга.

"Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана. Стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня агентство МОНЦАМЭ сообщило, что Монголия и "Газпром" подписали протокол по завершению ТЭО строительства газопровода "Союз Восток", проходящего через Монголию в Китай. По данным агентства, стороны планируют завершить проектирование газопровода в 2022-2023 годах. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км, а объем поставляемого через него газа - 50 млрд куб. м в год. Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году.

"Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток".

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО подготовила компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток".