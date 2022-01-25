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В ФНС заявили, что Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов

По словам замначальника управления налогообложения юрлиц ведомства Андрея Конькова, в контексте прозрачности и регулирования таких активов важен законопроект о декларировании криптоактивов для юридических лиц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В Федеральной налоговой службе (ФНС) России считают, что в РФ есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов, заявил заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ведомства Андрей Коньков.

"Безусловно, Федеральная налоговая служба, как контрольно-надзорный орган, выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными", - сказал Коньков. "Готовность России к техническому обеспечению прозрачности активов (криптоактивов - прим. ТАСС) известна. Здесь все необходимые инструменты, все необходимые технические решения у нас имеются и применяются", - добавил он.

По его словам, в контексте прозрачности и регулирования таких активов важен законопроект о декларировании криптоактивов для юридических лиц. Инициатива уже прошла в Госдуме первое чтение.

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