В Москве выделили 250 млн рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 250 млн рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала в Тверской области, например, там будет возведен павильон для посетителей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 250 млн рублей на развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого в 2020 году в Тверской области. Распоряжение о предоставлении трансферта на эти цели бюджету Тверской области подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Проект благоустройства предусматривает возведение павильона для посетителей площадью 1,1 тыс. кв. м. На прилегающей территории будут высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы и ограждение, выполнено переустройство системы освещения и ливневой канализации.

Благоустройство территории Ржевского мемориала планируется завершить до 9 мая 2022 года - к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.