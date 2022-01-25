Хайнань в 2022 году усилит проработку вопросов, связанных с производством новых материалов

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в текущем году планируют тщательно проработать вопросы, касающиеся создания на острове диверсифицированной отраслевой структуры по организации поставок сырья для производства новых материалов. Об этом заявил председатель народного политического консультативного совета (НПКС) региона Мао Ваньчунь.

"В 2022 году будут подробно обсуждаться вопросы, связанные с проработкой возможностей по диверсификации [поставок] основных видов сырья, которое требуется нефтехимическому сектору для производства новых материалов", - сообщил он, выступая с докладом на 5-й сессии 7-го созыва этого совещательного органа.

По словам Мао Ваньчуня, НПКС намерен "использовать преимущества умных технологий", подробно изучать важные стратегические проблемы, связанные с формированием Хайнаньского порта свободной торговли. "Необходимо рассмотреть как можно больше дальновидных и целенаправленных предложений", - подчеркнул председатель.

Он указал на важность обеспечения более эффективной работы демократических механизмов контроля над такими процессами, как корректировка стиля работы компетентных ведомств, защита окружающей среды, улучшение деловой атмосферы, модернизация сельского хозяйства, повышение уровня благосостояния населения и воспитание молодого поколения. Мао Ваньчунь напомнил, что в прошлом году совет вынес на рассмотрение 659 документов, из них 19 - это важные предложения, касающиеся развития выставочной отрасли Хайнаньского порта свободной торговли.

Среди особо значимых событий, произошедших за последние месяцы, он назвал создание консультационной комиссии по экономическому сотрудничеству между Хайнанем и Гонконгом. Председатель НПКС уточнил, что благодаря этому механизму стороны обсудили в формате видеоконференции целый ряд ключевых проблем торгово-инвестиционного взаимодействия.

Согласно официальным данным, темпы роста индустриального сектора самой южной китайской провинции в 2021 году составили 6%. Хайнань резко увеличил добычу природного газа (рост на 675,8%), а также нефти (22,2%), производство цемента (20%) и полиэтилентерефталата (20,8%). Динамичное развитие нефтехимической отрасли позволило наметить новые направления для создания перспективных наукоемких продуктов с более высокой добавленной стоимостью.