Доходы Петербурга в 2021 году выросли на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Доходы Санкт-Петербурга в 2021 году увеличились на 25% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства губернатор города Александр Беглов.

"В бюджет города поступило 843 млрд рублей - на 25,7% больше, чем в 2020 году. План по доходам перевыполнен на 4,4%. Профицит составил 46,7 млрд рублей. У экономики города есть хороший потенциал для дальнейшего развития", - сказал Беглов.

Город получил 750 млрд рублей за счет налоговых платежей. Также почти в два раза выросли неналоговые платежи и составили 41,3 млрд рублей. Таким образом собственные доходы города увеличились на 28,3%. Помимо этого, в бюджет Петербурга поступило 49 млрд из федерального центра.

Средства бюджета были направлены на образование, здравоохранение и социальную поддержку жителей города. Город также продолжил выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.