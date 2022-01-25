Мирзиёев предложил создать стратегию экономического диалога КНР и стран Центральной Азии

"Предлагаем разработать совместную стратегию нового экономического диалога Китай - Центральная Азия, который предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов поставок готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации для производства импортируемой странами региона продукции с привлечением китайских технологий", - сказал Мирзиёев, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР.

Глава государства также подчеркнул, что пандемия негативно повлияла на реализацию совместных инвестиционных проектов, поэтому "критически важно выработать системные решения для обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансрегиональных и логистических сетей". По словам Мирзиёева "уже в этом году важно приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Для оперативного решения вопросов Мирзиёев предложил создать координационный комитет на уровне заместителей глав правительств стран Центральной Азии и Китая.