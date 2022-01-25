Электроснабжение частично восстановили в Ташкенте и нескольких областях Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии частично восстановлена в столице Узбекистана, а также нескольких областях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"[Автономная] республика Каракалпакстан и Хорезмская область полностью восстановили электроснабжение. Также частично восстановлено электроснабжение в городе Ташкенте, Хорезмской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, "в настоящее время идет поэтапное восстановление электроснабжения в стране".

Около 09:00 мск во вторник сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.