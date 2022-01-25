В ОЭЗ "Центр" под Воронежем планируется построить завод напитков за 5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 25 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области одобрили строительство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" нового завода безалкогольных напитков с инвестициями почти 5 млрд рублей и созданием около 330 рабочих мест. Выход производства на полную мощность ожидается в 2026 году, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня наш экспертный совет особой экономзоны "Центр" согласовал появление в регионе еще одного крупного инвестора. Компания "Глобальные напитки" создаст производство безалкогольных газированных и тонизирующих напитков. Объем инвестиций - почти 5 млрд рублей, количество новых рабочих мест - почти 330 со средней зарплатой около 70 тыс. рублей", - сообщил он.

Гусев добавил, что новый инвестор ежегодно будет увеличивать сумму налоговых отчислений в бюджет региона. "Например, ожидаем, что в 2027 году это будет сумма 1,6 млрд рублей в год. Когда в 2026 году предприятие выйдет на полную мощность, объем производства превысит 800 млн единиц продукции", - уточнил он.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, в настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов, объем вложений - 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, инвестиции - 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба - 4,5 млрд рублей, "Неохим плюс" с заводом нитриловых перчаток - 1,8 млрд рублей и другие.