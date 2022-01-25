Под Петрозаводском запустили вторую линию Кольско-Карельского энерготранзита

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Старт работы второй цепи Кольско-Карельского транзита протяженностью 1,1 тыс. км дали во вторник на подстанции 330 кВ "Петрозаводск", передает корреспондент ТАСС с места.

"Завершен самый масштабный проект за последние годы истории ЕЭС России - строительство 1 100-километрового Кольско-Карельского транзита 330кВ, который соединяет энергосистему Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области", - сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Новый энерготранзит - это около 3,5 тыс. новых опор, 1,1 тыс. км ЛЭП, шесть центров питания, в том числе вновь построенные распределительные пункты 330 кВ "Каменный бор" и "Борей". Еще четыре подстанции на территории Мурманской области, Карелии и Ленинградской области были реконструированы. "Это повышение надежности в трех регионах, снятие всех возможных энергетических отграничений для новых потребителей, для новых мощностей и, наверное, это самый крупный проект, который был реализован на протяжении последних лет на территории РФ. Стоимость проекта практически достигает 60 млрд рублей", - сказал генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

За счет новой энергомагистрали возможность передачи мощности от Мурманской до Ленинградской области увеличилась в 1,5 раза - с 420 до 615 МВт. Объект дублирует энерготранзит, построенный в 1980-х. Его пропускной способности уже не хватало для надежного энергоснабжения регионов. Кроме того, старая магистраль ограничивает энергосистемы Мурманской области - Кольской АЭС, Серебрянского каскада ГЭС, и строящейся Кольской ВЭС.

"КИУМ (коэффициент использования установленной мощности - прим. ТАСС) Кольской АЭС, чего "Росатом" давно ожидает, увеличится с сегодняшних 63% до среднероссийских 81%", - добавил Шульгинов.

С вводом второй энергомагистрали снижаются риски работы энергосистем трех регионов изолированно от ЕЭС России. "В Карелии есть ситуации, когда мы испытывали соответствующий дефицит. Фактически эта проблема решена. Крупные предприятия, которые мы сейчас развиваем, в том числе новая Онежская судоверфь, "Амкодор-Онего", "Петрозаводскмаш", другие предприятия, - мы можем рассчитывать, что мощности у нас сегодня есть, их нехватка уже не будет связывать планы развития промышленности на территории Республики Карелия", - прокомментировал глава региона Артур Парфенчиков.