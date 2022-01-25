ФАС предупредила о последствиях введения минимальной розничной цены на пиво

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в комплексе с повышением акциза в 2022 году может привести к росту розничных цен на пивоваренную продукцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"Проведенный ФАС России анализ состояния конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции в Российской Федерации в 2019-2020 годах свидетельствует о том, что рынок является конкурентным, с большим количеством хозяйствующих субъектов, число которых на рынке продолжает увеличиваться. Введение МРЦ на таком рынке представляется избыточной мерой регулирования. В этой связи введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию ФАС России считает нецелесообразным", - сообщили в ФАС.

Рост цен на пиво в свою очередь чреват "в текущих экономических условиях" снижением покупательной способности потребителей, а также созданием условий для переориентирования спроса на крепкий алкоголь, пояснили в пресс-службе регулятора.