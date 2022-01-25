Майнеров в Казахстане с 24 января отключили от электросети из-за ситуации в энергетике

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электрической сети фирмы, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает во вторник издание "Информбюро" со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, которое компания по управлению электросетями "Кегок" разослала 21 января 196 организациям по всей республике.

"В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети - прим. ТАСС) Казахстана, - говорится в письме. - В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии [юридическим] лицам, осуществляющим цифровой майнинг".

Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).