Свердловские МСП увеличили объем экспортных контрактов в 1,5 раза в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) в Свердловской области заключили в 2021 году экспортные контракты на общую сумму 60 млн долларов при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Это больше итогов предыдущего года в полтора раза, сообщил во вторник в Уральском региональном центре ТАСС директор фонда Валерий Пиличев.

"Всего мы помогли в заключении 429 контрактов на общую сумму 60 млн долларов США. Если сравнивать с 2020 годом, то рост в полтора раза", - сказал он.

Пиличев уточнил, что в области из субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано 2 тыс. экспортеров. Фонд работал со 110 субъектами. По сравнению с итогами 2019 года показатели также возросли в 1,5 раза.

Как ранее отмечал Валерий Пиличев, основными статьями экспорта свердловских МСП в 2021 году являлись пищевые продукты, обработанная древесина, изделия из камня, ткани, электроника, химия, удобрения. Крупнейшими странами-партнерами были Чехия, Германия, Австрия, Франция, Иран, ОАЭ, страны СНГ.