Студенты рассказали, что больше всего их мотивирует открыть свое дело

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Студенты все чаще при открытии своего дела обращают внимание на возможность самореализации, а не на заработок. Таковы результаты опроса, проведенного президентской платформой "Россия - страна возможностей" (РСВ) и компанией "Эфко", он проходил среди 3,2 тыс. респондентов с 13 по 20 января.

"Основным преимуществом работы на себя молодые люди считают возможность реализовать свои идеи и создавать новые продукты (14%). Всего за год этот довод с третьего места переместился на лидирующую позицию", - отмечается в сообщении пресс-службы РСВ. Перспектива высокого заработка, который будет зависеть только от амбиций, привлекает 12% респондентов (20% - в 2021 году), еще 8% готовы открыть свое дело, чтобы заниматься только интересующими их проектами и задачами.

"Последний пункт в 2021 году был основным аргументом в пользу собственного дела (тогда так ответили треть респондентов)", - уточнили в пресс-службе, добавив, что большая часть студентов, принявших участие в исследовании, всерьез задумывается о предпринимательстве. "Как и год назад, попробовать открыть свой бизнес после окончания учебы готовы 60% опрошенных", - отмечается в сообщении.

Самыми перспективными отраслями будущие предприниматели считают сферу услуг (14,6%), культуру и творчество (11%), искусство и моду (8%). В топ-10 вошли сервисы доставки еды, дистанционное образование, торговля, а также реклама и пиар. Большинство респондентов уверены, что шансы построить успешный бизнес у мужчин и женщин равны (так считают 55% респондентов).

При этом половина респондентов считает, что построить успешную карьеру довольно сложно, а еще 15% видят в этом серьезную проблему. Более трети студентов (41%) работают параллельно с получением образования, чтобы стать хорошими специалистами.

Как отметил гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, чтобы получить хорошую должность и удовлетворить все запросы работодателей, выпускники вузов должны обладать набором важных навыков, которые они могут получить в специальных центрах компетенций.

"В них учащиеся могут пройти оценку своих навыков и получить рекомендации по развитию компетенций. Сейчас работают более 40 таких центров, каждый месяц их число растет", - сказал Комиссаров, слова которого привели в пресс-службе.