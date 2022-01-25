Bild: США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для РФ в таком случае составит более 50 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, такие планы представил в Берлине две недели назад директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. США предлагают перекрыть для России торговые пути, блокировать поставки сырья и оружия. Кроме того, предполагается в значительной мере сократить численность персонала российских диппредставительств в западных государствах.

Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя "ведущую роль в блокаде" поставок сырья, в том числе запуска "Северного потока - 2". В США раздражены тем, что ведомство федерального канцлера и социал-демократы заявили, что не хотят в принципе отказываться от проекта, несмотря на давление, оказываемое из-за океана.

По данным издания, Берлин заверил США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по "Северному потоку - 2".