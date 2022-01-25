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Поставки электричества Афганистану приостановлены из-за энергосбоя

Пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова отметила, что "после восстановления деятельности энергосистемы поставки электроэнергии в соседнюю страну возобновятся"

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан были приостановлены во вторник из-за масштабного сбоя в энергосистеме Центральной Азии, они будут восстановлены после ликвидации аварии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова.

"Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан были сегодня приостановлены по той причине, что в Узбекистане из-за аварии фактически была прекращена генерация электроэнергии", - рассказала она. "После восстановления деятельности энергосистемы поставки электроэнергии в соседнюю страну возобновятся", - добавила пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана.

Около 09:00 мск во вторник сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.

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АфганистанУзбекистан
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