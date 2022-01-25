Минэнерго РФ выступает за усиление координации энергосистем Центральной Азии и Казахстана

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что странам Центральной Азии и Казахстану нужно вести более плотную координацию энергосистем, в том числе с Единой энергосистемой (ЕЭС) России, что позволит избежать возможных сбоев. Об этом сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают параллельно, в том числе с ЕЭС России. Думаю, у Казахстана и стран Центральной Азии должна быть более плотная координация управления электрическими режимами. Мы считаем, что нужно постоянно заниматься правильным планированием развития энергосистем, координацией работы всех электростанций этих стран", - сказал он.

По его словам, сбой в энергосистеме Казахстана, Узбекистана и Киргизии является нештатной ситуацией. "Нужно разобраться в причинах такой работы средств автоматики и управления, чтобы потом не допустить такой ситуации", - добавил Шульгинов.

25 января около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции.

Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.