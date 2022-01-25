В Сербии выставили на торги дачу Йосипа Броз Тито

БЕЛГРАД, 25 января. /ТАСС/. Виллу, принадлежавшую лидеру Югославии Йосипу Броз Тито (1892-1980), на берегу озера Палич недалеко от города Суботица (на севере страны) выставили на продажу в Сербии. Об этом во вторник сообщила газета Blic.

Сообщается, что вилла, построенная в 1903 году по проекту венгерского архитектора Райхла Ференца, выставлена на продажу по цене €800 тыс. за дом и участок вместе.

Изначально вилла принадлежала немецкому промышленнику еврейского происхождения Вильяму Конену, но была конфискована государством, и с 1946 года служила для размещения известных политических и культурных деятелей Югославии того времени. Вилла получила имя югославского лидера Йосипа Броз Тито, хотя тот останавливался в ней всего однажды.

Вилла Конена (Йосипа Броз Тито) отличается от всех остальных в Паличе, она возвышается на участке площадью 4233 кв. м. и спрятана среди сосен парка на берегу озера Палич. Площадь самого дома составляет 234 кв. м. Особняк в стиле модерн в данный момент нуждается в серьезной реконструкции.

Согласно решению 2018 года, вилла Тито в Паличе должна была быть возвращена наследникам Вильяма Конена.

Отмечается, что собственность Тито высоко ценится, как благодаря ценности самой собственности, так и благодаря популярности этого имени в стране и мире. Так, например, золотые наручные часы Тито были проданы по цене €7600 несколько лет назад, а за перстень бывшего югославского лидера был отдан джип "Гранд Чероки", стоимость которого оценивается в сумму около €60 тыс.

Ранее в соседней Хорватии продали правительственную яхту Тито "Галеб" за $750 тыс. В настоящий момент она находится в порту города Риека, на ней планируется создать музей Тито. Яхту "Поморка" продали в Черногории за 104 тыс. долларов, и теперь она ходит под американским флагом. В 2019 году Минобороны Черногории выставило на продажу яхту Йосипа Броз Тито "Ядранка" за €80 тыс.