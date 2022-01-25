Wizz Air планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга в 10 итальянских городов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания Wizz Air Hungary планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга в 10 итальянских городов с летнего сезона IATA (переход с зимнего на летний сезон полетов традиционно приходится на конец марта). Об этом говорится в письме авиавластей Италии (ENAC) в Минтранс РФ.

В 2020 году в Пулково был введен режим "открытого неба". Однако сейчас авиасообщение между Италией и Россией возобновлено не в полном объеме из-за пандемии: разрешены только рейсы из Москвы в Рим, Милан, Венецию и Неаполь, но и они выполняются по квотам.

"Мы рады сообщить вам, что компания Wizz Air Hungary получила назначение на выполнение рейсов из Италии в Санкт-Петербург, - говорится в письме ENAC. - Компания планирует работать на маршрутах из Санкт-Петербурга в Бари, Болонью, Бергамо, Катанию, Неаполь, Палермо, Римини, Турин, Венецию и Верону, начиная с летнего сезона IATA-2022".

