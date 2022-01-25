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Китай восстановит рейсы в Среднюю Азию и создаст "экспресс-коридоры"

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, для поддержания более эффективных коммуникаций Пекин готов содействовать развитию железнодорожного проекта "Китай - Киргизия - Узбекистан"

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти планируют постепенно восстановить авиарейсы в страны Средней Азии и создавать специальные "экспресс-коридоры" для трансграничного перемещения пассажиропотоков. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"На фоне продолжающейся пандемии мы будем постепенно восстанавливать пассажирские рейсы, формировать "экспресс-коридоры" для передвижения людей, оптимизировать работу "зеленых каналов" для грузопотоков", - сообщил он в ходе саммита глав государств Китая и стран Средней Азии, состоявшегося в режиме онлайн.

По словам китайского лидера, для поддержания более эффективных коммуникаций Пекин готов содействовать развитию железнодорожного проекта "Китай - Киргизия - Узбекистан".

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